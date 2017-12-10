Нетрезвый житель Петербурга наказал младенца горячей сковородой

18 февраля нетрезвый житель Санкт-Петербурга, предположительно, наказал младенца при помощи горячей сковороды. Об этом рассказали в пресс-службе городского ГУ МВД.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел около 6:00 в Красносельском районе. В доме на улице Лермонтова 28-летний мужчина применил суровые меры при воспитании ребенка 2017 года рождения. Пьяный отец поместил левую руку воспитанника на разогретую сковородку, а затем нанес несколько ударов.

Медики диагностировали у пострадавшего ожоги пальцев и несколько ушибов, однако сочли необходимым госпитализировать пациента. Подозреваемого оперативно задержали и оформили ему подписку о невыезде. Полицейские завели против него уголовное дело за угрозу убийством или причинение тяжкой травмы. Источники отмечают, что оба родителя не имеют постоянной работы.