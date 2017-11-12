В Кургане экс-полицейский забил до смерти свою бабушку из-за бутылки водки

Экс-полицейский из Кургана забил до смерти свою бабушку из-за бутылки водки. Старушка отказалась давать внуку деньги на покупку горячительного напитка.

Согласно данным, предоставленным Следственным комитетом РФ по Курганской области, 14 февраля местный 32-летний житель до смерти избил свою бабушку на глазах своих родственников и малолетнего ребенка. Пожилая женщина отказала внуку в очередной раз "спонсировать" его для покупки алкоголя.

Мужчина не стал сдерживать своих эмоций и набросился на родную бабушку с кулаками. Он избивал ее до тех пор, пока свидетели сцены насилия не оттянули его от пострадавшей женщины. К сожалению, медики не смогли оказать ей должной помощи и вскоре она скончалась.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые, как вследствие выяснилось, некогда были его коллегами. Против экс-полицейского возбуждено уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Примечательно то, что мужчина был уволен из органов правопорядка за применение насилия и превышение должностных полномочий.