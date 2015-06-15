В Петербурге осудили прятавшегося в лесу участника расстрела милиционеров

В Санкт-Петербурге суд огласил приговор Вячеславу Парушенкову, который вместе с подельниками расстрелял милиционеров, а затем спрятался в лесу. Такое сообщение появилось на сайте объединенной пресс-службы судов Северной столицы 16 февраля.

Подсудимого приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Присяжные объявили, что считают Вячеслава Парушенкова причастным к бандитизму, разбою, покупке и хранению огнестрельного оружия.

Следователи предполагают, что в 2009 году Вячеслав Парушенков вместе с двумя товарищами организовали в городе преступную группировку, в деятельность которой вовлекли ещё шестерых человек. Они располагали арсеналом из одноствольного обреза, ножей пистолетов, револьвера, карабина "Тигр", двух винтовок Калашникова и такого же количества гранатомётов РГД-26. При помощи этого оружия преступники ограбили десять одиночных пострадавших и подпольное казино на сумму более 2,5 миллионов рублей.

В августе 2010 года бандиты вели подготовку к очередному разбою. Однако сотрудники вневедомственной охраны заподозрили их в незаконной деятельности и попытались досмотреть сумку. В итоге началась перестрелка, в результате которой один сотрудник МВД умер, а другой с тяжелой раной оказался в реанимацию. Большинство членов банды привлекли к ответственности в 2014 году. Сам же Вячеслав Парушенков избегал поимки до 2016-го. Во время судебного процесса обвиняемый признался и покаялся в совершенных нападениях, однако отказывался признаваться в стрельбе по правоохранителям.