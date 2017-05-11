Мурманчанин избил пенсионерку камнем за продукты на 244 рубля

Житель Мурманска напал на пенсионерку и тяжело избил её камнем из-за продуктов стоимостью 244 рубля. Так 16 февраля написала пресс-служба областной прокуратуры.

Правоохранители доказали, что мужчина 1990 года рождения вечером совершил разбойное нападение на улице Бибикова. Он подкараулил пострадавшую в подъезде и атаковал с импровизированным оружием в руках. Используя камень, обвиняемый умышленно нанес женщине около пяти ударов по голове. Позднее у неё диагностировали тяжелые травмы. Оглушив жертву, разбойник отобрал у неё пакет с пищевыми продуктами и скрылся с места преступления.

Во время расследования правоохранительные органы выяснили, что совершить противоправное деяние подозреваемого вынудил сильный дефицит финансов. За совершенное преступление суд приговорил его к 1,5 годам пребывания в колонии общего режима.