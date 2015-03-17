В Донецкой области было обнаружены тела четырех военнослужащих бригады морской пехоты. Согласно предварительной версии следствия, они были убиты своими же украинскими соратниками.

Пресс-центр силовиков в Донбассе сообщил об умышленном убийстве в рядах украинской армии. На данный момент местные правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. После выявления преступления Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту происшествия. Привлеченные по подозрению два военнослужащих признались в содеянном. Происшествие имело место на территории села Берданское.

Представители силовых структур самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР отмечают, что подобный случай самоуправства не первый в рядах украинских войск. Неоднократно было замечено употребление наркотических веществ и совершение преступлений в измененном состоянии сознания. Украинские военные стремятся спастись от подобного самоуправства посредством дезертирства или же страшных преступлений.

Политологи во весь голос твердят, что состояние украинской армии на данный момент крайне плачевно, из-за процветающего алкоголизма и наркомании.