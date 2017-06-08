В Югре няня избила 8-месячного ребенка за нежелание есть

В Югре на скамью подсудимых поместят няню из Нефтеюганска, которую обвиняют в жестоком избиении 8-месячного ребенка за нежелании сидеть. Об этом уведомляют в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии Следственного комитета, 31-летняя наёмная няня в декабре прошлого года совершила преступление, находясь на работе в одном из городских домов. Она приказывала подопечному сесть за стол и кушать. Услышав отказ, женщина несколько раз ударила его рукой и с силой бросила оземь.

Всё происходящее было зафиксировано на веб-камеру, которую родители установили в квартире. Мама заподозрила непозволительное поведение сотрудницы из-за того, что её чадо начало вести себя беспокойно, часто - до истерики. Перемены в поведении проявились спустя две недели после принятия няни на работу.

Проведя расследование, правоохранители выдвинули подозреваемой обвинение в нанесении физических и психологических травм путем систематического насилия против беспомощной жертвы. Кроме того, они считают её виновной в оказании услуг с нарушениями требований безопасности.