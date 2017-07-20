В Петербурге отец изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь
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40-летний мужчина из Петербурга изнасиловал собственную несовершеннолетнюю дочь. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
15 февраля стало известно о циничном преступлении в Санкт-Петерубрге, которое совершил 40-летний гражданин. По версии представителей Главного управления СК России по региону, подозреваемый изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, гражданку 2000 года рождения.
Преступление было совершено в Петербурге по улице Типанова.
Предполагаемый преступник был оперативно задержан представителями правоохранительных органов. На данный момент против мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения.