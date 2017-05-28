Во Флориде подросток застрелил 17 учеников своей бывшей школы

14 февраля в американском штате Флорида 17 учеников погибли в школе Паркленда, после того как исключенный подросток открыл там стрельбу. Ситуация приобрела крупный резонанс среди местных СМИ.

Журналисты со слов местного шерифа сообщают, что 18-летний юноша по имени Николас Круз пришел в учебное заведение Marjory Stoneman Douglas, которое ранее исключило его по причине нарушений правопорядка. Злоумышленник принес с собой полуавтоматическую винтовку AR-15 и начал стрелять во всех, кого встречал. 15 человек от полученных огнестрельных ранений скончались на месте, а ещё двое погибли на операционных столах при попытках врачей спасти их жизни. Ещё 16 жертв получили повреждения, но остались живы.

Предполагается, что для провокации паники стрелок предварительно активировал сигнал пожарной тревоги. После первых выстрелов большинство учащихся вместе с учителями закрылись в кабинетах и спрятались под столом. В результате инцидента Николас Круз также пострадал и был в сопровождении правоохранителей доставлен в госпиталь для получения медицинской помощи. В стенах лечебного заведения полицейские провели допрос, сняли отпечатки пальцев и сделали фотографию подозреваемого. В четверг его планируют судить.

Сотрудники телеканала Fox News пообщались с бывшими одноклассниками предполагаемого преступника. По словам источников, Николас Круз регулярно нарушал дисциплину и серьёзно увлекался различными видами оружия. Они считают, что это занятие позволяло молодому человеку чувствовать собственное превосходство над сверстниками. Один из юношей сообщил, что из-за сложившейся ситуации все ученики опасались возможной расправы со стороны исключенного одноклассника.