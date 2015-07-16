В Екатеринбурге судят банду грабителей-велосипедистов

В Екатеринбурге суд Чкаловского района вскоре рассмотрит дело банды, которая грабила банки на велосипедах. Об этом уведомили в пресс-службе областной прокуратуры.

В разбое обвиняются четверо молодых людей. По версии следствия, в июне 2016 года 25-летний горожанин предложил брату и двум товарищам присоединиться к преступной группировке и начать грабить банки. Для преступления злоумышленники приготовили маски, солнцезащитные очки и перчатки, чтобы скрыть свои личности. А отходить они решили на велосипедах. Выбор пал на такой вид транспорта, ведь из-за отсутствия номерных знаков его очень непросто отследить.

Правоохранители установили, что при нападении преступники грозили расправой сотрудникам кредитных организаций, используя нож и пистолет. Первым стало учреждение на Технической улице. Один из разбойников приставил огнестрельное оружие к голове работницы и заставил её открыть хранилище. Оттуда подельникам удалось унести 269 тысяч рублей. В сентябре состоялся в второй эпизод - на улице Белинского. При похожем плане сумма награбленного составила около 7,3 миллионов рублей. Третьим стал банк на Щербакова. Для надежности, бандиты подговорили ещё одного человека следить за прибытием полицейских. Но несмотря на все усилия, вызванные оперативники задержали подозреваемых при выходе из здания.

Во время следственных мероприятий один из предполагаемых участников ОПГ согласился сотрудничать со следствием, что позволило несколько дней назад завершить расследование дела. Теперь компаньонов могут посадить за решетку на срок до 15 лет.