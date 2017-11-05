В Самаре был обнаружен обнаженный труп мужчины с ножевыми ранениями
Сегодня, 18:39 \\ Криминал

Представителями правоохранительных органов в Самаре был обнаружен голый труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. По факту убийства возбуждено уголовное дело против хозяина квартиры, в которой нашли убитого.

 12 февраля в многоквартирном доме по улице Металлистов в Самаре был обнаружен труп обнаженного мужчины со следами от ножевых ранений. Полицейские, осмотревшие место происшествия, сделали предварительное заявление о том, что к смерти мужчины может быть причастен хозяин квартиры, где разыгралась драма.

Согласно предположениям следствия, между 44-летним владельцем жилплощади и его квартирантом, мужчиной лет 35, могла возникнуть ссора после совместного распития спиртных напитков. Потасовка окончилась настоящей кровавой резней и смертью мужчины.

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В скором времени предполагаемому преступнику вменят меру пресечения.

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