В Корямже педофил изнасиловал малолетнего племянника

Житель Коряжмы совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к своему малолетнему племяннику. Санкция по статье угрожает преступнику длительным тюремным заключением.

34-летний гражданин из Коряжмы подверг изнасилованию собственного 6-летнего племянника. Инцидент имел место произойти 6 февраля. Представители правоохранительных органов задержали возможного преступника, и в случае установления вины ему грозит серьезный тюремный срок от 12 до 20 лет.

Однако педофил может избежать заслуженного наказания, поскольку известно, что у него имеется инвалидность 2-й степени в связи с психическим расстройством.

На данный момент он находится в следственном изоляторе, а дальнейшую судьбу подозреваемого определит медицинская экспертиза. 6-летний мальчик, над которым жестоко надругался педофил, сейчас находится в больнице. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.