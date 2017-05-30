В Подмосковье изнасиловавшего пациентку врача посадили на 7,5 лет

В подмосковном Подольске судья посадил в колонию на 7,5 лет врача-реаниматолога, изнасиловавшего пациентку. Так СМИ заявила Ольга Врадий, помощник руководителя Главного СУ СК по области.

Медицинский сотрудник, работавший в Подольской больнице №2, в ходе судебного заседания признан виновным в сексуальном насилии над женщиной и двух случаях мошенничества. По версии следствия, ночью 5 января он в нетрезвом состоянии дежурил на рабочем месте. Захмелевший обвиняемый воспользовался беспомощным состоянием 43-летней больной и вступил с ней в половой контакт.

Прокуроры также привели доказательства, что в 2016 году доктор обманом вымогал у родственников пациентов финансовое вознаграждения, якобы, за медицинскую помощь. В общей сложности, ему удалось получить 13 тысяч рублей.