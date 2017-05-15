Житель Красноярского края застрелил вызванную в честь рождения сына проститутку

В Краснодарском крае местный житель застрелил проститутку, вызванную для празднования в честь рождения его сына. Об этом уведомила пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации правоохранительных органов, 7 февраля в Минусинске 31-летний мужчина воспользовался отсутствием супруги, которая восстанавливалась в роддоме вместе с новорожденным мальчиком. Радостное событие он решил отгулять по-крупному - пригласил друзей к себе домой и заказал на этот же адрес несколько сотрудниц сферы интимных услуг.

Ночью между заказчиком и путаной образовался конфликт из-за оплаты работы. По информации местных СМИ, разгневанный отец взялся за гладкоствольное ружье и убил 22-летнюю девушку выстрелом в голову. Правоохранители задержали стрелка и завели уголовное дело. Через два дня суд подтвердил его арест. Расследование продолжается.