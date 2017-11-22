В Свердловской области мужчину посадили на пожизненное за резню на Дне рождения
Жителя Свердловской области из Артемовского района посадили на пожизненный срок за резню, которую он устроил на Дне рождения. Об этом уведомили в пресс-службе регионального СУ СК.
Во время судебного заседания прокуроры доказали, что ночью 3-4 декабря 2016 года мужчина вместе с тремя товарищами отдыхал на празднике в Нижнем Тагиле. В застольной беседе между осужденным и двумя собеседниками по неизвестной причине возник конфликт. Обвиняемый взялся за кухонный нож и нанес оппонентам, которые были братьями, несколько смертельных ударов в области шеи и головы.
Осознав содеянное, уралец вспомнил о ещё одном госте мероприятия, который в это время отошел на кухню. Решив не оставлять свидетелей, убийца устранил оставшуюся жертву тем же способом. Затем он отмыл нож от крови и поместил орудие преступления в руку последнего убитого.
Судья учел предыдущую судимость мужчины и признал его виновным в тройном убийстве. Экспертиза признала подследственного полностью вменяемым. Теперь ему предстоит провести остаток жизни в местах лишения свободы. Приговор ожидает вступления в силу.