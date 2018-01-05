В Смоленской области житель Хиславичей стрелял в воздух возле кафе

Житель поселка Хиславичи Смоленской области по неизвестной причине начал стрелять в воздух возле кафе. Об этом 11 февраля уведомили в пресс-службе областного УМВД России.

Сотрудники полиции отреагировали на сигнал о стрельбе на территории заведения общественного питания. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что 45-летний подозреваемый стал участником конфликта с другим посетителем. Ссора переместилась на свежий воздух, где разгневанный мужчина извлек из кармана пистолет травматического действия и открыл огонь в воздух для устрашения оппонента.

Полицейские задержали владельца оружия и завели против него дело по факту хулиганства. За совершенное деяние и нарушение общественного правопорядка задержанного могут посадить в колонию на срок до пяти лет.