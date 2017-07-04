В Испании братьев-румын со "стальными членами" судят за издевательства над женщинами

В испанском городе Овьедо двух братьев из Румынии со "стальными членами" обвиняют в издевательствах над женщинами. Такую новость опубликовало издание Mirror.

По предварительной информации, на скамье подсудимых вскоре окажутся Себастьян и Кристиан Сандулач. В Испании они занимались сутенерством. Подозреваемые обманом заманивали девушек под предлогом серьезных отношений, а затем порабощали их и принуждали к проституции.

Полицейские предполагают, что в ходе своей деятельности братья жестоко мучили своих сексуальных рабынь, заставляли их есть недостаточно высокую оплату и грозились заменить бумажные банкноты монетами. Одна из уставших от работы женщин лишилась своей руки - сутенеры отрубили её катаной. Стала известна деталь - мужчины поместили в свои пенисы шарики из металла, чтобы во время полового акта партнерши испытывали сильную боль. Журналисты сообщают, что за вышеперечисленные преступления обвинители намерены добиться для Себастьяна и Кристиана Сандулачей наказания в 600 лет тюремного заключения.