В Омске наркоман зарезал своего кота, бабушку и мать

В Омске местный житель жестоким образом расправился со своей матерью, бабушкой и даже котом. Представителям правоохранительных органов удалось установить, что молодой человек на момент совершения преступления находился под воздействием наркотиков.

Испуганные дикими криками за стенами располагающейся рядом квартиры соседи обратились в полицию, однако все равно не смогли предотвратить наступление трагических последствий.

Как оказалось, уроженец Омска устроил настоящую кровавую резню, убив свою мать и бабушку. Под раздачу попал даже кот. Вместо того, чтобы покидать место преступления, 25-летний мужчина решил скрыться на крыше многоэтажного дома, однако там он был оперативно задержан полицией.

После проведения всех необходимых следственных мероприятий, удалось выяснить, что преступник находился под воздействием психотропных веществ. На данный момент против подозреваемого возбуждено уголовное дело.