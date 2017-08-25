Эксперты вычислили хакеров, атаковавших Минобороны России

Эксперты, обеспечивающие информационную безопасности в России, разоблачили хакеров, которые атаковали предприятия Министерства обороны России. Кибератаки совершались злоумышленниками в 2017 году.

Специалисты Центра безопасности Positive Technologies разоблачили банду, организовавшую ряд кибератак на военно-производственные комплексы Российской федерации и других государств. Среди числа потерпевших 17 фирм из России. Кроме того, хакеры атаковали оборонные ведомства Японии, Монголии, Белоруссии, США, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Украины. Злоумышленники были разоблачены в апреле прошлого года и носили название SongXY.

Хакеры передавали компьютерный вирус для нарушения работы оборонных и индустриальных компаний. Экспертам из Positive Technologies удалось установить, что преступники стремились атаковать работников военно-индустриальной сферы Российской федерации. Письма с вирусом были высланы с вопросами касающихся «возмещения платы военным из-за аренды жилья» и «увеличения заработной платы военным». С целью рассылки применялись адреса mo_mil@mail.ru и mo.belo@bk.ru.