Экстрасенс ограбил женщину, похитив у нее драгоценности и 15 тысяч рублей

Столичный медиум обокрал женщину, которая обратилась к нему за помощью. Взамен этого, экстрасенс ограбил квартиру пострадавшей, похитив дорогостоящий ноутбук, драгоценные украшения и денежную сумму в 15 тысяч рублей.

Московская полиция занялась делом об ограблении квартиры экстрасенсом, который пришел в квартиру столичной жительницы по ее же просьбе. Пострадавшая решила посредством гипноза исцелиться от физических и моральных недугов, однако после "сеанса помощи" приобрела их в стократном размере.

Медиум настоял на том, что процедуру необходимо проводить именно на дому у пациентки, и у женщины не возникло никаких опасений по этому поводу. Вследствие, никакого гипноза, на самом деле, не было: экстрасенс просто предложил клиентке выпить настой для расслабления, а после того, как она уснула, ограбил квартиру.

Как утверждает пострадавшая москвичка, из ее жилища пропал ноутбук, драгоценности и крупная сумма денег.

Психологи настаивают на том, что следует быть крайне осторожными, приглашая к себе в дом подобного рода специалистов, поскольку некоторые из них действительно обладают определенными знаниями, а направить их они могут отнюдь не на помощь.