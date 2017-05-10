В Хакассии мужчину убили топором за назойливые рассказы о тюремной жизни

В Хакассии местный житель признался, что зарубил мужчину топором за назойливые рассказы о тюремной жизни. Об этом рассказали в пресс-службе региональном СК РФ.

Инцидент произошел 31 января в селе Бельтырское. Подозреваемый вместе с родственником нанесли визит общей знакомой для совместного времяпровождения. В это время в доме находился незнакомый им 29-летний молодой человек. После начала употребления алкогольных напитков последний начал рассказывать о своем пребывании за решеткой с употреблением специфических жаргонизмов.

Гость попросил собеседника сменить тему, ведь тюремные истории никому из присутствующих интересны не были. Однако бывший заключенный продолжил свои истории. Оскорбленный таким поведением, оппонент начал бить рассказчика. Конфликт решили переместить на улицу.

Во время признания обвиняемый отметил, что нашел в ограде колун, которым дважды нанес удары по голове неприятеля, отчего тот скончался. Испугавшись, он сам позвонил в полицию. На время расследования подследственного арестовали.