В Подмосковье опекуны пытались убить 3-летнего мальчика

В Московской области опекуны пытались убить 3-летнего мальчика. Подозреваемые в совершении преступления задержаны, начато расследование.

2 февраля в Московской области двое жителей столицы – мужчина и женщина вызвали специалистов скорой медицинской помощи по указанному адресу. Прибывшие медики обнаружили в квартире тело 3-летнего малыша.

У мальчика нашли многочисленные травмы, в том числе ушибы головы и признаки серьезного отравления. Пациента в срочном порядке поместили в реанимационное отделение местной больницы.

Также на месте инцидента органы правопорядка смогли обнаружить некоторые вещественные доказательства – вещество бурого цвета, которое опекуны ребенка могли использовать при покушении на его жизнь.

В настоящее время основные подозреваемые задержаны. Полицейские и следователи СК РФ по столичному региону проводят ряд мероприятий, направленных на установление всех необходимых обстоятельств эпизода.

В частности, идет поиск свидетелей, опрашиваются соседи жильцов, где случилось преступление. В отношении семейства уже начато уголовное преследование.