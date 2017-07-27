ФСБ «слила» в Сеть видео задержания торговцев оружием в Петербурге

Видео задержания крупной банды из Петербурга, промышляющей изготовлением оружия и боеприпасов, было опубликовано в Сети. Задержание проводилось Федеральной службой безопасности России.

Напомним, несколько ранее стало известно, что крупная преступная группировка из Санкт-Петербурга, промышляющая подпольным изготовлением оружия, была разоблачена и задержана сотрудниками ФСБ.

Сегодня в Сети было опубликовано видео с непосредственным задержанием банды. Так, во время ролика можно наблюдать процесс ареста шести участников преступной группы. Он происходил в офисе злоумышленников, на улице и в квартире одного из них.

Оператор демонстрирует процесс изъятия незаконно произведенного оружия и боеприпасов. За совершенные преступления членам банды грозит суровое наказание согласно Уголовному кодексу России.