Жительница Свердловской области подожгла дом соседей из-за мести. 33-летней гражданке из Тавды грозит наказание до пяти лет тюрьмы.

В Свердловской области удалось задержать основную подозреваемую в совершении поджога жилого частного дома с людьми внутри. Злоумышленницей оказалась жительница города Тавда.

33-летняя ранее неоднократно судимая женщина обиделась, что ее сожителя забрали в отделение полиции после того, как он бродил в пьяном состоянии по улицам города.

Весь негатив она решила выместить на соседях. Горожанка взяла растворитель, оставшийся в доме после ремонта, и подожгла его зажигалкой.

Огонь вспыхнул практически мгновенно и окутал языками пламени жилую постройку, в которой находился хозяин и его сын. Волей случая, им удалось вовремя заметить, что происходит и проснуться.

Пострадавшие смогли собственными силами потушить возникший пожар и вызвали на место инцидента правоохранительные органы. Они смогли практически сразу выйти на след предполагаемой преступницы. Теперь даме из Свердловской области грозит тюремное заключение за умышленный поджог.