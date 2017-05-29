Житель Саранска расплатился с пиццерией фальшивыми деньгами. Курьер предприятия общественного питания принял от заказчика ненастоящие 5000 рублей.

В столице Мордовии расследуют эпизод, в котором оказались замешаны разные жители Саранска. По словам оперативников, к ним обратился хозяин пиццерии с заявлением об обнаружении поддельной купюры.

Сообщалось, что курьер получил заказ от покупателя пиццы. Клиент решил оплатить доставку еды купюрой достоинством в 5000 рублей. При первичном осмотре не удалось выявить признаков подделки, однако директор предприятия смог найти явные нарушения при производстве денег.

Полицейские первоначально обратились к человеку, который расплатился за пиццу крупной купюрой. Мужчина пояснил, что недавно работал в Москве и ему из кассы выдали зарплату в 47 тысяч рублей.

По внешнему виду купюра достаточно долго находилась в обращении. Выявить дефекты удалось только при детальном рассмотрении подделки. Начато полномасштабное расследование.