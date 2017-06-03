В Алтае пенсионерка «сняла порчу» за 375 тысяч рублей

В республике Алтай пенсионерка «сняла порчу» за 375 тысяч рублей. Об этом инциденте сообщили в региональном главке МВД.

Правоохранительные органы столицы республики Алтай получили заявление от 86-летней жительницы Горно-Алтайска. Пожилая женщина описала ситуацию, которая с ней приключилась на днях.

Старушка рассказала, что стояла на остановке общественного транспорта. К ней подошла женщина цыганской внешности и попросила погадать. Злоумышленнице удалось войти в доверие к пенсионерке и разговор продолжился уже в доме пострадавшей.

Предполагаемая преступница сообщила, что на местной жительнице висит проклятье – порча, которую надо непременно снять.

Для этого необходимо вынести ей все имеющие денежные средства из дома. Гадалка обещала провести тайный магический обряд в подходящем для этого месте и вернуть деньги законной владелице. Женщина поверила.

На следующий день цыганка вновь явилась к пенсионерке домой и принесла сверток. После совета подержать его под подушкой еще сутки, обманутая женщина вскрыла пакет. В нем находились вместо денег обрывки газетной бумаги. Сумма ущерба составила 375 тысяч рублей.