В Перми осудили охранника за распространение детской порнографии. 43-летний мужчина проведет в тюрьме три года.

Судебная инстанция Пермского края вынесла обвинительное решение в отношении местного жителя. Сообщается, что мужчина в возрасте 43-х лет поставил на собственный персональный компьютер специальную программу.

С ее помощью возможно беспрепятственно скачивать различные видеофайлы и хранить загруженные материалы в открытом доступе. Так поступил и злоумышленник, который работал охранником в областном центре.

Основным пристрастием осужденного являлись откровенные ролики порнографического содержания, где главными действующими лицами были несовершеннолетние. Распространение подобной информации на территории России запрещено на законодательном уровне. Мужчина понимал ответственность своих поступков, поэтому его приговорили к трем годам заключения.