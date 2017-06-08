Житель Брянска получил условный срок за кражу 360 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции.

Осужденный мужчина работал в одной из компании, которая занималась производством и продажей пиломатериалов. Злоумышленник, занимая главную должность в отделе региональных продаж, решил подзаработать незаконным способом и внедрил мошенническую схему.

Согласно своему плану, мужчина вносил заведомо ложные сведения о сделках с клиентами, с которыми компания уже давно не работала. В результате этих неправомерных действий, мошеннику удалось похитить почти 370 тысяч рублей со счетов предприятия.

Суд рассмотрел материалы представленного дела и осудил жителя Брянска на два с половиной года условно. Также осужденный должен вернуть все украденные средства обманутому предприятию и еще заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.