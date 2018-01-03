В Улан-Удэ мужчина пытался в пуховике спрятать украденную болгарку

Ранее судимый мужчина из Улан-Удэ намеревался похитить болгарку, спрятав ее в пуховик. Преступник был оперативно задержан представителями правоохранительных органов.

Житель города Улан-Удэ предпринял неудачную попытку пронести похищенную из магазина болгарку в пуховике. Однако злоумышленник не обратил внимания на камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали момент кражи, и вследствие охрана успела вовремя отреагировать на инцидент.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Как вследствие оказалось, подозреваемый – ранее суимый 20-летний месный житель. На данный момент он пребывает в отделе полиции.