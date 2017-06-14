В Уфе сотрудница турфирмы обманом завладела 800 тысячами рублей

Уголовное дело завели против сотрудницы туристической фирмы в Уфе, которая подозревается в мошенничестве. Женщина обманным путем присвоила, в общей сложности, 800 тысяч рублей.

Согласно данным, предоставленным правоохранительными органами, в период с июля по сентябрь 2017 года жительница Уфы, работающая в туристической фирме, заключала с гражданами договоры на продажу турпутёвок. Женщина смогла убедить потенциальных клиентов в том, что они смогут уехать в выбранный день, а в день вылета сообщала, что путёвка не оплачена и обещала вернуть деньги. Вследствие, все средства она присвоила себе.

После того, как директор фирмы обнаружила кассовый разрыв, сразу же обратилась за помощью в полицию. На данный момент в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».