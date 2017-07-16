В Пензе осужден мужчина за изнасилование дочери на глазах у матери

Житель Пензы осужден до 9 лет тюремного заключения за изнасилование. Апелляция не дала результата и приговор оставлен в силе.

Насколько заявляют расследовавшие дело 25-летний жителя Пензы правоохранители, осужденный мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину с ее несовершеннолетней дочерью и подверг последнюю сексуальному насилию. После полового акта виновный угрожал потерпевшим расправой, однако все-таки был задержан.

Суд вынес приговор по делу мужчины и присудил ему 9 лет заключения. Кроме того, виновный будет вынужден оплатить моральную компенсацию в общем размере 550 тысяч рублей. Поданная вследствие апелляция не была поддержана, и суд оставил прежний приговор в силе.