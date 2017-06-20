В Орле вынесли суровый приговор мужчине за драку в ночном клубе

11 лет тюремного заключения в колонии строгого режима получил житель Урицкого района Орла. Его признали виновным в избиении посетителей ночных клубов города.

Насколько стало известно из данных правоохранительных органов, осужденный мужчина в январе 2017 года, будучи администратором клуба «Глобус», вступил в драку с посетителем. Несмотря на попытку приятеля потерпевшего разнять их, виновный впал в еще большую ярость и принялся наносить удары с особой жестокостью.

Через месяц инцидент повторился, однако уже в другом ночном заведении, «Версаль». Мужчина избил двух посетителей, а один из них вследствие скончался от нанесенных ему телесных повреждений.

Сегодня представители Советского районного суда сообщили, что виновнй мужчина получил заслуженное наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.