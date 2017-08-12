В Подмосковье мужчина задушил в ссоре жену

В Московской области мужчина задушил в ссоре жену. Преступление произошло 27 января недалеко от Щелково в сельской местности региона.

Несколько дней назад мужчина не выдержал характера своей возлюбленной и достиг определенной черты кипения. В порыве злости, 56-летний супруг накинулся на свою женщину и схватил за шею. Через некоторое время 64-летняя женщина перестала подавать признаков жизни. Мужчина еще несколько дней прожил с мыслью об убийстве, а затем в жилой дом, где обитали бывшие супруги, нагрянули сотрудники подмосковной полиции.

Накануне они смогли задержать основного подозреваемого. На месте трагедии нашлись некоторые доказательства, подтверждающие его вину. Начато уголовное преследование злоумышленника. Судебно-медицинская экспертиза уже смогла дать ответ, отчего точно умерла женщина из Щелковского района области. Смерть наступила после механической асфиксии.

Ранее сообщалось, что в Хакасии мужчина убил, а потом расчленил собственную супругу.