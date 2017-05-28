Под Курском педофил развращал 13-летнюю соседку

В Курской области мужчина-педофил развращал 13-летнюю соседку‍. О сексуальном насилии стало известно следователям СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Железногорске Курской области. 33-летний мужчина неоднократно домогался до соседской девочки по общежитию и смог несколько раз вступить с ней в сексуальный контакт.

Насильственные действия, по словам пострадавшей стороны, происходили на кухне жилого помещения. Эпизоды случились в конце прошлого года. Пострадала 13-летняя школьница. В настоящее время о действиях педофила стало известно правоохранительным органам Курской области. Подозреваемый задержан, идет следствие. Скоро насильника может ожидать суровое наказание.

Ранее наш новостной портал писал о схожем случае в Дагестане. Не так давно житель Махачкалы изнасиловал девочку-подростка в подъезде жилого дома.