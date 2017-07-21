Жительница Ростовской области после ссоры подожгла своего сожителя

В Ростовском областном суде во время заседания был вынесен приговор местной жительнице города Зверево, которая обвиняется в убийстве с особой жестокостью. Жертвой 41-летней убийцы оказался ее гражданский муж. Осенью 2016 года между парой произошла крупная ссора.

Сотрудниками правоохранительных органов было выяснено, что женщина схватила в руки бутылку, в которой находился бензин. Дождавшись момента, когда мужчина зажжет спичку чтобы прикурить сигарету, после чего она выплеснула содержимое ему в лицо.

Через считанные секунды супруг ее моментально вспыхнул, спасти его жизнь так и не удалось. Мужчина умер в одной из больниц Ростова от крайне тяжелых полученных ожогов.

Женщина была полностью признана виновной в выдвинутых ей обвинениях и приговорена к одиннадцати годам лишения свободы в колонии общего режима.