В Москве неизвестный с пистолетом пытался ограбить банк и убежал. Криминальный инцидент произошел в Зеленограде вечером 31 января.

Накануне в вечернее время неизвестный мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в помещение столичного банка, который расположен в городе-спутнике Москвы Зеленограде.

Налетчик достал травматическое оружие и произвел выстрел в сторону электронного табло, установленного над кассой финансового учреждения. Затем громко заявил, чтобы ему предоставили имеющуюся наличность. Но через некоторое время он решил все бросить и незамедлительно скрылся без денег.

Через некоторое время в банк подъехали правоохранители. Задержать предполагаемого злоумышленника не удалось, сейчас ведется его поиск.

В пострадавшей организации сообщили, что человеческих жертв в результате попытки ограбления нет. В настоящее время подсчитывается сумма ущерба от выстрелов преступника.