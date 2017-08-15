В Курганской области нашли подпольный водочный завод. Там могли производить нелегально до 12 тысяч бутылок алкоголя в сутки.

В российском регионе Зауралья найден работающий подпольный цех по производству некачественного и незаконного алкоголя. Завод находился на территории города Шадринск Курганской области.

Оперативники сообщили, что на продажу в цехе готовой продукции были разлиты в крупную тару около десяти тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Ее изготавливали кустарным методом, а затем переливали в пластиковые емкости от двух до пяти литров.

Также в цеху незаконного предприятия находились этикетки с наименованием поддельной продукции, оборудование для изготовления и розлива алкоголя и другое. По данным правоохранительных органов, цех мог выпускать до 12 тысяч различных бутылок ежедневно. В этом бизнесе были замешаны двенадцать человек. Все они задержаны, и в отношении них начато уголовное производство.