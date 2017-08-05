СК в Москве возбудило уголовное дело после покушения на бизнесмена
Следственный комитет по Москве будет расследовать дело по факту покушения на бизнесмена. Об этом стало известно из сведений помощника руководителя Главного следственного управления СК столицы Юлии Ивановой.
Согласно сведениям, предоставленным в СК по Москве, преступление возле бизнес-центра было квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса, а именно «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Юлия Иванова также заявляет, что покушение может быть связано с профессиональной деятельсностью потерпевшего.
Напомним, ранее стало известно, что у бизнес-центра в Москве неизвестным было совершено несколько выстрелов в сторону мужчины, управляющего банком. На данный момент представители правоохранительных органов осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев, устанавливая все обстоятельства произошедшего.