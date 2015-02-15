В Москве преступники совершили покушение на бизнесмена

В Москве неизвестные преступники совершили покушение на влиятельного бизнесмена. Тому пришлось самостоятельно отстреливаться от злоумышленников.

Сегодня у бизнес-центра в Москве произошла перестрелка между преступником и бизнесменом, занимающим руководящий пост в НСТ-банке.

Согласно последним данным, предоставленным очевидцами, в 43-летнего мужчину было произведено несколько выстрелов, и предпринимателю пришлось самостоятельно отстреливаться от преступника.

Вследствие, одна пуля все-таки ранила бизнесмена, и он был в срочном порядке госпитализирован в больницу.

На данный момент полиция возбудил уголовное дело по факту преступления. Виновные разыскиваются.