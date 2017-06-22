В Омске фермер растил несовершеннолетнюю девочку

В Омской области местному фермеру были выдвинуты обвинения в сторону растления несовершеннолетней девочки. Следствие начало проверку.

Медицинские сотрудники беспокоятся за самочувствие 16-летней школьницы. В ходе медосмотра, гинекологи обнаружили, что 16-летняя девочка уже не девственна и вступала в интимную связь. По данным сотрудников правоохранительных органов, в прошлом году несовершеннолетнюю сельчанку совратил один из фермеров.

На момент полового акта, молодому человеку было 22 года, девочке 15. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, за проловую связь со школьницей не достигшей 16 лет. Теперь парень вынужден понести наказание.

Напоминаем, в позапрошлом году полицейские обязали в срочном порядке сообщать о несовершеннолетних девочках которые лишись невинности. Тогда обговаривались подростки, которые не достигли 16 лет.