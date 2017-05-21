В Пскове вор украл ноутбук за 85 тысяч рублей

В Пскове неизвестный вор украл с прилавка специализированного магазина ноутбук. Ущерб от действий злоумышленника составил 85 тысяч рублей.

В правоохранительные органы Пскова поступило заявление от руководства магазина по продаже электротоваров и компьютерной техники известного бренда. Сообщалось в тексте заявления, что 27 января с прилавка торгового заведения был похищен переносной компьютер. Общий ущерб предприятия торговли составил 85 тысяч рублей.

Инцидент случился прямо в торговом зале, когда менеджеры ненадолго отвлеклись на других покупателей. Злоумышленник самостоятельно выдернул провода из блока питания и, спрятав ноутбук под куртку, спешно покинул магазин.

Составлены примерные приметы предполагаемого преступника. На вид ему 20-25 лет. Вор был одет в темную верхнюю одежду и носил очки. Ориентировки на злоумышленника разосланы по всем отделениям полиции и постам региона.

Ранее сообщалось, что в Москве из рюкзака мужчины украли 2,5 миллионов рублей. Инцидент в российской столице произошел 26 января в темное время суток.