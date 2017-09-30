В Москве полицейский застрелил вора при задержании

В Москве полицейский застрелил вора при попытке задержания. Злоумышленник набросился на правоохранителя с ножом и тот начал защищаться.

Сегодня представители ППС ГУ МВД по Москве провели совместную операцию с сотрудниками ГИБДД по задержанию предполагаемых преступников, подозреваемых в совершении ряда краж.

Когда злоумышленники были настигнуты в районе метро «Марьина Роща», оперативники попытались нацепить наручники на пятерых воров. Один из них оказал активное сопротивление сотруднику полиции и набросился на него с острым предметом. Полицейский вынужден был защищать свою жизнь и после предупредительного выстрела, ранил опасного человека. Ранение оказалось смертельным и злоумышленник через некоторое время скончался на месте событий. В настоящее время по данному эпизоду проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Москве полиция нашла в квартире труп зарезанного мужчины.