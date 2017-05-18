Под Калугой угонщики перекрасили полмашины и катались

В Калужской области угонщики перекрасили полмашины и катались в таком виде по Тарусе. Молодые люди попались в руки полиции в этот же день.

Правоохранительные органы Калужской области готовят уголовное дело для передачи в судебную инстанцию в отношении молодых жителей города Таруса. Согласно материалам дела известно, что молодой человек вместе со своим приятелем ради развлечения решил украсть на время припаркованный автомобиль ВАЗ.

Они приникли в салон легковушки, но не смогли завести автомашину из-за отсутствия аккумулятора. Затем их взору предстал иной автомобиль шестой модели ВАЗ. Попытка угона на этот раз удалась при помощи отвертки.

Молодые люди демонтировали регистрационные номера с отечественной легковушки и в таком виде прокатились по окрестностям. Затем они оставили авто в безлюдном месте, чтобы на следующий день придумать новое развлечение с ним.

Местные жители смогли перекрасить часть кузова ВАЗ-2106 и вновь сели за руль подержанного авто. На этот раз они попались сотрудникам полиции и вскоре их смогли арестовать.