В Хакасии 43-летний мужчина расчленил жену из-за насмешек

В Хакасии 43-летний мужчина расчленил гражданскую жену из-за насмешек. Сначала житель Саяногорска забил ее табуретом, а затем задушил.

В Хакасии на скамье подсудимых оказался мужчина 43-х лет. Его обвиняют в убийстве собственной возлюбленной, с которой тот до конца ее дней жил вместе в квартире. Между местными жителями вспыхнула ссора и закончилась она трагическим исходом. Женщина постоянно упрекала подозреваемого по пустякам, с чем мужчина не смог смириться и отомстил сексуальной партнерше.

Он накинулся на нее и несколько раз ударил сначала табуретом по голове, а затем 37-летнюю женщину он добил, приложив шнурок к шее. Когда преступник понял, что совершил, попытался отмести от себя подозрения и решил спрятать труп. Сначала он при помощи электропилы расчленил ее тело, а затем вывез за город и закопал.

Все это время он врал ее родственникам, что не знает, где пропавшая женщина может находиться. Не выдержали нервы у сестры убитой. Она написала в полицию заявления о ее пропаже. Через некоторое время цепочка следствия привела к основному подозреваемому, который сознался в убийстве.