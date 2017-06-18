В Москве таксист с пистолетом ограбил пассажира

В Москве таксист с пистолетом ограбил собственного пассажира. Пострадавший лишился 12 тысяч рублей и заявил об этом в полицию.

Правоохранительные органы объявили профессиональную «охоту» на злоумышленника, который при помощи огнестрельного оружия смог совершить акт грабежа на востоке российского мегаполиса.

Инцидент произошел сегодня на Открытом шоссе Москвы. Сообщается, что водитель машины такси взял в руку пистолет или вещь, похожую на него, и заставил вывернуть карманы собственного клиента. Добычей преступника стали 12 тысяч рублей. Когда денежные средства оказались во владении подозреваемого, мужчина поспешил скрыться подальше.

Ограбленный пассажир заявил о произошедшем в правоохранительные органы и сейчас идет активный поиск предполагаемого преступника.

Ранее мы сообщали, что в столице России перевернулась машина с таксистом. Автомобиль на большой скорости наехал на сугроб и не удержался на дороге.