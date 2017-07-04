В Ленобласти поймали полицейского с наркотиками

В Ленинградской области поймали полицейского с наркотиками. В отношении подозреваемого в продаже запрещенных средств начато уголовное преследование.

Недалеко от Гатчины Ленинградской области оперативники смогли задержать с поличным своего коллегу по работе. Мужчина работал в правоохранительных органах водителем. Примечательно, что у него в карманах при обыске было обнаружено наркотическое вещество, предположительно амфетамин весом несколько граммов. За подобную преступную деятельность полицейского намерены не только уволить, но подвести к уголовной ответственности.

Сообщается, что подозреваемый хранил и сбывал наркотические вещества своим клиентам. В настоящее время инициировано полномасштабное расследование эпизода. Если вина подозреваемого будет доказана, то его ожидает более жесткое наказание, нежели увольнение и привлечение к дисциплинарному штрафу руководства отдела, где проходил службу подозреваемый.