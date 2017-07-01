В Курске мужчина похитил кошелек и обналичил 23 тысячи рублей‍. Инцидент произошел сегодня днем в областном центре.

В отделение полиции обратилась жительница Курска. Она сообщила, что подошла к своему дому и решила поискать ключи в своей сумке. Через некоторое время она нашла то, что искала, но затем забыла сумку возле подъезда.

Горожанка спохватилась пропажей ценной вещи буквально через несколько минут, однако не обнаружила в своей сумке кошелька. В нем то и находилось самое ценное – документы и банковская карточка с указанием на листе бумаги пин-кода владельца. Этой полезной для вора информацией сполна смог воспользоваться злоумышленник, который украл кошелек.

Мужчина уверенными движениями подошел к ближайшему банкомату и вывел в собственное владение все имеющиеся средства на чужом счете. Таковых оказалось около 23 тысяч рублей. Его лицо попало под прицелы камеры видеонаблюдения, и полиция пытается установить по нечеткому изображению личность подозреваемого.