В Костроме 21-летняя наркоманка поила младенца грязной водой. Девушку и ее приятеля приговорили к тюремному заключению.

Судебная инстанция Костромской области вынесла обвинительный приговор молодой паре из областного центра. Согласно материалам уголовного дела, 21-летняя местная жительница проживала вместе со своим бойфрендом на своей территории.

Они занимались хранением и продажей наркотических средств, а также сами злоупотребляли запрещенными препаратами. Пару удалось задержать после того, как в их квартире по наводке провели обыск и обнаружили пакетики с наркотическими веществами.

Примечательно, что молодая преступница сумела родить около года назад ребенка, однако почти никак не ухаживала за ним. Отмечается, что родительница часто оставляла дитя с соседями, размешивала смеси грязной водой из-под крана и не купала младенца. Также девушка носит еще одного ребенка и продолжает принимать наркотики.

Ее приговорили к трем с половиной годам колонии, а ее приятеля к семи годам тюрьмы строгого режима.