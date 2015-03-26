В Калининграде бизнесмен "забыл" оплатить налоги на 33 млн рублей

В Калининграде бизнесмен не заплатил налогов на сумму 33 миллиона рублей. В отношении нечестного предпринимателя возбуждено уголовное дело.

В уклонении крупной суммы налогов за истекший период времени подозревается бывший руководитель крупной строительной фирмы, расположенной в Калининградской области России.

Сообщается, что 42-летний предприниматель, когда был у руля фирмы, решил подзаработать на систематической неуплате налогов в доход государства. Для этого он изобрел довольно хитрую схему, согласно которой создал фиктивный товарооборот с другими фирмами.

Затем ложные данные о якобы совершенных сделках он решил включить в налоговые декларации. В результате чего он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и иные налоги. Всего мошеннические действия предполагали уплату 33 с половиной миллионов рублей.

В настоящее время предприниматель арестован в отношении него начало действовать уголовное производство, за которое грозит серьезное наказание.