В Москве нашли тело избитой до смерти женщины. Труп находился прямо на лестничной площадке многоэтажного жилого дома на юге российской столицы.

Сегодня поступило сообщение от жильцов многоквартирного жилого дома. Они заявили в правоохранительные органы, что на лестнице подъезда находится труп неустановленной женщины. После приезда оперативных служб удалось поближе разглядеть погибшую.

Оказалось, что на ее теле были многочисленные травмы. В частности, ссадины присутствовали на лице женщины. От чего наступила смерть, пока не уточняется. Для этого необходимо провести ряд судебно-медицинских экспертиз. На месте событий работает следственная бригада. В настоящий момент известно, что тело находилось на 15 этаже здания.

Ранее мы сообщали, что в многоэтажном жилом доме был обнаружен труп мужчины. На его теле также имелись признаки насильственной смерти. Ведется следствие.