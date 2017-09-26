В Москве арестовали бомжа за пропаганду ИГИЛ

В Москве арестовали бомжа за пропаганду террористической международной организации ИГИЛ*. Сейчас мужчина ожидает наказание в изоляторе.

Московской полиции удалось установить личность подозреваемого в призывах вступать в ряды террористов ИГ* (запрещена в РФ). Согласно материалам уголовного дела, мужчина примерно год назад отправил со своего мобильного устройства сообщение в социальную сеть Telegram. Он призвал всех желающих взяться за деятельность в рядах террористической группировки, которая запрещена не только в России, но почти во всем мире. Сегодня бездомного удалось обнаружить и задержать. Мужчине грозит за свои деяния уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок на десяти лет и взимание крупного штрафа.

Ранее сообщалось, что все бездомные Москвы смогут осуществить свой гражданский долг 18 марта при выборе президента. Бомжи проголосуют за претендентов на специальном участке, расположенном на территории столичного Казанского вокзала.